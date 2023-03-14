حكيم عن طفولته: «كنت شقي وبتضرب كل يوم علقة وبطحت صاحبي بالزلطة»

تذكر الفنان حكيم مشاهد من طفولته، مؤكدًا أنه كان شقيًا في صغره، ولكنه أصبح الآن «غلبان وطيب»، مشيرًا إلى أن شقاوته بقيت على المسرح أثناء غنائه فقط.

جننت العيلة وجننت مغاغة بالكامل

وأوضح حكيم خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه كان أصغر إخوته مضيفًا: «أنا جننت العيلة وجننت مغاغة بالكامل وكانوا بيشتكوا مني وحابين خفة الدم اللي بغلس على الناس بيها وكنت طفل شقي ودمي خفيف».

وأكد حكيم أنه كان يتعرض للضرب باستمرار بسبب شقاوته «كنت بتضرب كل 3 دقايق ومينفعش أنام ليلة من غير ما آخد علقة، وأنا كنت بتضرب عشان أنا بتشاقى».

علقة ساخنة بسبب بطحه لصديقه

وتذكر حكيم واقعة «بطح» أحد زملائه بـ«زلطة» أثناء لعبهم وعمره 12 عاما، معتبرًا أن صوت ارتطام الحجارة بجبهة زميله ما زال يسمعه حتى الآن، لافتًا إلى أنه شاهد الدماء تخرج من جبهة صديقه بغزارة، موضحا أن أسرة صديقه اصطحبوه بدمائه ليشتكوا لعائلة حكيم وتلقى «علقة» من والده ووالدته بسبب ذلك.