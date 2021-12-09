المطرب العربي الوحيد..«حكيم» يفتتح كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022

أعلن النجم «حكيم»، عن مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في دولة الكاميرون، منتصف شهر يناير المقبل 2022، ليكون المطرب المصري والعربي الوحيد المشارك في الحفل.

حكيم يشدو في أمم افريقيا للمرة الثانية

وأوضح حكيم لـ«الوطن»، أن مشاركته في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، جاءت للمرة الثانية، حيث شارك قبل 3 أعوام في حفل بطولة 2019 التي أقيمت في القاهرة وقدم فيها أغنية «متجمعين».

حكيم يحيي 7 حفلات غنائية فى أكبر مدن الكاميرون

وأشار حكيم أن الأغنية، سيتم تنفيذها بأحدث التقنيات العالمية لتليق بهذا الحدث الذي ينتظره العالم بأكمله، لافتا إلى تعاقده مع إحدى الشركات الإفريقية الكبرى في مجال تنظيم الحفلات لإحياء 7 حفلات في أكبر مدن بالكاميرون تقديرا لشعبيته الكبيرة في القارة السمراء وحب الجمهور لفنه .

كان «حكيم»، شارك مؤخرا في الفقرة الأساسية باحتفالات دولة الإمارات العربية الشقيقة، بمناسبة عيدها الـ50، معربا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الحفل، حيث اختارته اللجنة القائمة على احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة، لكي يكون صاحب الأغنية الأساسية المهداة من مصر لها، في عيدها الخمسين، الموافق 2 ديسمبر المقبل.

أغنية حكيم الجديدة، في الإمارات كانت بعنوان «الجنة في الأمارات»، وسيجري تصويرها الأسبوع المقبل في المعالم السياحية والأثرية بالإمارات «دبي، العين، أبو ظبي».

وقال حكيم في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأغنية من كلمات محمود صلاح، ألحان محمد رحيم، توزيع طارق عبد الجابر، إخراج حسام الحسيني، وإنتاج الشركة العالمية المملوكة للمهندس مصطفي إسماعيل، مضيفا أنه شرف كبير له أن يشارك بصوته في هذه الاحتفالية الكبرى.