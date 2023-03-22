آخر 10 دقائق في حياة «ممرضة المرج».. ألقاها قهوجي من الطابق التاسع

سنوات كثيرة عاشتها «أسماء أحمد» صاحبة الـ32 عامًا، تعمل ممرضة داخل مستشفى قصر العيني، في مأساة حقيقية منذ أن تزوجت بقهوجي قبل 7 سنوات وأنجبت منه أولادًا، نشبت خلافات وصلت إلى طريق مسدود مع زوجها، وأقدم على إلقائها من الطابق التاسع من العقار التي تسكن به داخل أحد الشوارع التابعة لمنطقة مؤسسة الزكاة، بدائرة قسم شرطة المرج، وسط مشهد مؤلم شاهده الجميع، وتم نقلها إلى مستشفى اليوم الواحد، أملا في إنقاذها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

كانت شغالة وهي اللي كانت بتصرف على البيت

«عامر هو اللي رماني من فوق.. وقولوا لأمي تسامحني».. كانت هذه الكلمات الأخيرة التى نطقت بها المجني عليها، عند خضوعها تحت إشراف طبي داخل مستشفى اليوم الواحد، بعد أن ألقاها زوجها من الطابق التاسع، وفقًا لما تحدثت به والدتها التي روت لـ«الوطن»: «كانت شغالة وهي اللي كانت بتصرف على البيت كان كل يوم عاوز منها فلوس لأنه مربي كلاب وعاوز يجيب لها أكل، كان كل يوم يعتدي عليها وفي أيام كان بيمنعها تروح الشغل، كانت شغالة ممرضة في مستشفى القصر العيني وكانت جايبة قروض على مرتبها له عشان مش عاوزة مشاكل معاه وبرضو كان بيضربها».

تابعت والدة الضحية: «زوجها كان شغال قهوجي، وترك العمل منذ فترة»، وعن علمها بالواقعة: «أنا عرفت بالواقعة من خلال أصدقاء المتهم، قالوا لي بنتك ماتت، وسرعان ما وصلت المستشفى، كانت آخر 10 دقائق في حياتها الناس في المستشفى قالوا لي إن هي قالت إن عامر زوجها هو اللي رماني من فوق.. وقولوا لأمي تسامحني» مطالبة بأقصى العقوبة على زوجها المتهم»

إخطار من المستشفى

في إخطار أرسله مستشفى اليوم الواحد، لقسم شرطة المرج شمال القاهرة، أبلغ باستقبال جثة «أسماء أحمد» 32 سنة تعمل ممرضة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وتبين وجود آثار دماء بمسرح الواقعة، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة أعلى جدران العقارات، التي رصدت سقوط السيدة، وتبين من التحريات أن زوجها يدعى «عامر» «قهوجي»، وراء تلك الواقعة بسبب خلافات أسرية كانت بينهما منذ فترة قصيرة، وألقت الأجهزة الأمنية بالمرج القبض عليه.

حبس الزوج

وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة ومثل الجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابه الجريمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم وأسرة المجني عليها لكشف ملابسات الواقعة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

قال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الواقعة من المتوقع أن تقيد بقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحسب ما ورد بالمادة رقم 2344 من قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت عقوبة القتل العمد كما يلي:

«يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».