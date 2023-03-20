التحريات في مقتل سائق كرداسة: المتهمون باعوا التوك توك بـ11 ألف جنيه

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، في واقعة مقتل سائق توك توك على يد 3 أشخاص وفتاة لسرقته أن المتهمين خططوا لتنفيذ تلك الجريمة لسرقة الدراجات النارية لاحتياجهم مبلغا ماليا، ويوم الواقعة استوقفوا المجني عليه بالتوك توك قيادته بمنطقة المريوطية فيصل - هرم، وقاموا بإيهامه برغبتهم لإحضار صديق لهم وإحدى الأشخاص بعد إقناعه لزيادة الأجرة لهم ووافقهم المجني عليه.

قاموا بالتخلص منه باستخدام «تي شيرت»

وأضافت التحريات أن المجني عليه يدعى «محمد رجب» من محافظة الفيوم، وافق على زيادة الأجرة بعدما طلبوا منه التوجه إلى محل عمل أحد المتهمين واستعانوا بهاتف المجني عليه لعمل مكالمة هاتفية لأحد المتهمين الذي حضر إليهم واستقل التوك توك معهم ثم توجهوا إلى محل العثور على جثمان المجني وهي أحد الطرق بدائرة قسم شرطة كراداسة واستغلوا عدم وجود المارة وقاموا بالتخلص منه باستخدام (تي شيرت)، وقاموا المتهمين بشل حركة المجني عليه عن طريق تسديد عدة ضربات له بمنطقة الوجه لمنع مقاومته لمنع استغاثته حتى أذهقوا روحه، وتركوه هاربين، وقاموا بأخذ هاتفه المحمول ومركبته التوك توك وتم بيع الهاتف بمبلغ مالي 700 جنيه، والتوك توك بـ11 ألف جنيه إلى أحد الأشخاص سيئ النية.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية، أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعُثور على جثة شخص مجهول على حافة أحد المصارف المائية بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد المجني عليه سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من بينهم سيدة هم «ع ا ع » 19 سنة عامل، و«محمد ع ع» 20 سنة عامل، و«عبدالله ي ع»، و«حميدة ح ح» 17 سنة - مقيمين بنطاق محافظتي "الجيزة - القليوبية".

وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرروا باستدراجهم للمجني عليه بالطريق محل العثور واستغلوا خلوه من المارة وقاموا بالتعدي عليه مما أودى بحياته ثم تخلوا عنه بمكان العثور واستولوا منه على هاتفه المحمول – مركبة "التوك توك" وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلين "سيئ النية" تم ضبطهما.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي حمدي العربي الخبيرالقانوني مجيبًا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.