محتوى ديني بأسلوب عصري.. 4 برامج على شاشات «المتحدة» في الشهر الكريم

فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى دينى جيد، بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى بالمعنى الحقيقى للتجديد، ويتميز بالجاذبية والمعاصرة والأسلوب الهادئ والمتزن الذى يبعث على الطمأنينة والراحة النفسية فيخطف عقل وقلب المشاهد، تتنوع البرامج الدينية هذا العام، التى تعرض خلال شهر رمضان الكريم، على جميع قنوات الشركة، فيعرض برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة قناة «دى إم سى»، للشيخين خالد الجندى ورمضان عبدالمعز، كما يعرض على نفس القناة أيضاً برنامج «رجال صدقوا» مع أحمد الدرينى وأسامة الأزهرى. بينما تعرض شاشة قناة «أون»، طوال شهر رمضان الكريم، برنامج «رميم» لمصطفى حسنى، أما قناة «سى بى سى» وقناة «الحياة»، فستعرضان برنامج «مصر دولة التلاوة»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، وسيستضيف طوال الـ30 حلقة، د. على جمعة، مفتى الجمهورية السابق. ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن البرامج الدينية:

«لعلهم يفقهون»

هذا البرنامج استطاع على مدار السنوات الماضية تحقيق النجاح الكبير، فى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأكيد الوحدة الوطنية، والتصدى للفتاوى المضللة وعرض المذاهب الأربعة، والتفسير المبسط لكتاب الله بأسلوب تفهمه جميع الأعمار، وذلك بسبب خروجه من إطار وشكل البرنامج الدينى التقليدى، ليصبح بمثابة جامعة كاملة، حيث يناقش البرنامج الدين والحياة، وكيف أنّ الدين جاء ميسراً ومصاحباً للحياة اليومية للإنسان وداعماً للتراحم والإنسانية بين البشر.

ويقوم بتقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، الشيخ خالد الجندى، ويشارك فى تقديم البرنامج الشيخ رمضان عبدالمعز.

«رميم»

يقدم الداعية مصطفى حسنى، خلال شهر رمضان الكريم برنامج «رميم»، عبر شاشة قناة «أون»، وذلك بعد نجاحه الأعوام السابقة، وخصوصاً العام الماضى، حيث قدم برنامج «القناع» ويناقش البرنامج الفطرة الطبيعية للإنسان التى خلقنا الله تعالى بها، حيث إن الله خلقنا ووضع من صفاته على قدر الإنسان، ولو سيطر الخوف على أى شخص فسيحجب عنه شخصيته الربانية الصادقة، وحينها يخاف أن يعيش رحيماً فيستباح، ويخاف أن يصون العشرة فلا يقام له وزن. ويناقش البرنامج تركيبة الإنسان حول المواقف التى يمر بها على مدار السنوات، فقد يتعرض للانكسار من خلال الأزمات، فيساعد مصطفى حسنى من خلال البرنامج الجمهور على ترميم أنفسهم مرة أخرى، مستعينين بربهم.

«مصر دولة التلاوة»

يقدم الشيخ الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق والإعلامى عمرو خليل، برنامجاً بعنوان «مصر دولة التلاوة»، خلال شهر رمضان المقبل على شاشتى قناة «سى بى سى» وقناة «الحياة»، حيث يناقش البرنامج سير أعلام القراء فى مصر باعتبارها دولة التلاوة.

ويسلط الشيخ على جمعة الضوء خلال البرنامج على أهمية إدراك الواقع بعوالمه المختلفة، لأنه ركن من أركان التجديد، حيث لم يكن تجديد التراث أمراً مستحدثاً، بل كانت بدايته من أرض مصر، ليؤكد أن الهدف هو التجديد لا التبديد، والتعمير لا التدمير، حيث يقدم البرنامج رحلة فكرية وإيمانية لتتبع خطوات أعلام التجديد فى مصر.

«رجال صدقوا»

تعرض قناة «دى إم سى» برنامجاً جديداً يحمل اسم «رجال صدقوا» مع الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والإعلامى أحمد الدرينى، يومياً خلال شهر رمضان، حيث سيوضح البرنامج مَن هم الرجال الذين صدقوا، وفيما صدقوا، ودور الأزهر الشريف فى نشر المفاهيم الصحيحة، فى ظل عالم شديد التغيير، وكيف تظل مصر قلعة لصناعة العلم، رغم كل الظروف والعواصف.

وحقق الإعلامى الدرينى، والداعية أسامة الأزهرى، العام الماضى، نجاحاً فى توصيل رسالة ناجحة للجمهور، من خلال برنامج «يُحب الجمال»، حيث ناقش فيه القضايا الدينية التى تشغل بال كل المصريين والمسلمين بشكل مبسط استناداً على كتاب الله المنزل والسنة النبوية.