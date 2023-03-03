الشركة «المتحدة» تقدم حزمة برامج منوعة تستهدف جميع أطياف المجتمع

تمتلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروعاً واضحاً واستراتيجية محددة للارتقاء بالوعى والمساهمة الفعالة فى بناء الشخصية المصرية، وهذا هو الالتزام الواضح فى كل منصاتها المرئية ومحتواها الهادف للارتقاء بالذوق العام، ومخاطبة الجمهور عبر الأدوات والأساليب الجاذبة، ومحتوى برامج متنوعة ما بين «توك شو»، و«اجتماعية»، و«مرأة»، و«رياضية» والمسابقات وغيرها من البرامج. حزمة برامج قنوات «المتحدة» هى فى النهاية نتاج لخطة متكاملة وجهود جماعية لتقديم محتوى يخضع لمعايير خاصة على مستوى الفكرة والمضمون، محتوى يلبى احتياجات الجمهور دون ابتذال، محتوى يوازن بين نشر البهجة وفتح أبواب الأمل دون تغييب الواقع ومشاكله، محتوى يميل للتجديد والتطوير دون إغفال قيم وثوابت المجتمع، منفتح على العالم لكنه ينحاز للمسئولية المجتمعية والمصالح الوطنية، وهذه هى المعادلة الإعلامية والاختبار الذى اجتازته الأعمال التى تحمل بصمة «المتحدة» وفقاً لشهادة الجمهور.

برامج اجتماعية للتوعية بالنماذج الملهمة

تتضمن قنوات «المتحدة» العديد من البرامج الاجتماعية التى تضم فقرات متنوعة تلبى اهتمامات الجمهور المختلفة، وتتطرق إلى العديد من الموضوعات بمختلف المسارات، منها برنامج «4 شارع شريف» الذى يقدمه الإعلامى شريف مدكور، ويتضمن العديد من الفقرات الاجتماعية والحوارية الممتعة فى كثير من الموضوعات، منها الفن والطبخ والموضة والتجميل والطب والصحة والرياضة.

ويُعد «واحد من الناس» للإعلامى عمرو الليثى أحد أبرز البرامج الاجتماعية، وانطلق لأول مرة فى أبريل 2008، ليسلط الضوء على العديد من المشاكل التى يعانى منها المواطنون ويهدف إلى خدمة الأماكن التى لا يعرفها أحد. فيما تعرض قناة «ON» برنامج «احلم» لشيماء حمدى يوم الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعتمد البرنامج على استضافة مجموعة من النماذج الناجحة فى المجتمع والتى تحدّت الصعاب.

وتطل الفنانة منال سلامة، من خلال «حلو الكلام»، يوم الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وهو برنامج اجتماعى، تتناول من خلاله موضوعات اجتماعية وتعطى نصائح قد تفيد الإنسان فى حياته العملية والشخصية.

جرعة دينية تنتصر للتجديد وتكافح التطرف

اقتحام قنوات «المتحدة» مجال البرامج الدينية لم يكن من باب البحث عن الجماهيرية أو استغلال حالة التدين للتربح، بل رغبة من الشركة فى استعادة الشخصية المصرية المعروفة بالوسطية ونبذ التطرف، وسعت عبر برامجها لتقديم خطاب إسلامى مبسط وصحيح ينتصر للتجديد، من خلال عدد من شيوخ الأزهر وعلماء الدين الذين يحظون بثقة كبيرة لدى الجمهور، ورصد أبرز الفتاوى الدينية والنصائح والمشورة، وهذه هى السمة المميزة لبرنامج «لعلهم يفقهون» الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، والشيخ رمضان عبدالمعز، عبر قناة «dmc» يومياً من السبت إلى الخميس، ويستهدف الارتقاء بوعى المسلمين بأسلوب عصرى.

كما تتضمن خريطة البرامج الدينية برنامج «الحق المبين» الذى يقدمه أحمد الدرينى، والشيخ أسامة الأزهرى، عبر قناة «dmc» يوم الجمعة من كل أسبوع، ويطرحان عبر حلقاته أهم المواضيع الشائكة المتعلقة بالدين، ويصححان مفاهيم خاطئة. ويستكمل الداعية مصطفى حسنى رحلته فى مناقشة الموضوعات الدينية بطريقته المبسطة من خلال برنامج «كنوز» عبر قناة «ON»، كما يُعرض عبر القناة نفسها برنامج «قلوب عامرة» الذى تقدمه الداعية الإسلامية نادية عمارة، ويقوم البرنامج بمعالجة موضوعات دينية حياتية من منظور إسلامى.

وعبر قناة «الحياة» تقدم لمياء فهمى برنامج «الدنيا بخير» الذى ينتمى إلى البرامج الدينية الاجتماعية، ويرتكز على معالجة قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى.

برامج لتنمية مهارات الأطفال

الارتقاء بالمحتوى الموجَّه للأطفال كان واحداً من المسارات التى حظيت بجهود عدّة من «المتحدة»، إذ أطلقت أكبر مشروع محتوى أطفال فى الإعلام العربى، لتخاطبهم بشكل مباشر، وتوجه لهم محتوى إعلامياً يرفع من درجة وعيهم. ويُعتبر مسلسل «يحيى وكنوز» من أبرز المشاريع الجديدة، ويجرى التحضير للجزء الثانى حالياً تمهيداً لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

كما انطلقت برامج جديدة للأطفال عبر قنوات «المتحدة»، منها «رحلة سعيدة» تقديم زهرة رامى وسماح أبوبكر عزت، ويهدف البرنامج لإعادة فكرة تلاحم الأسرة للتحاور والمشاركة فى مناقشة شئون كل منهم، وكذلك لتوصيل معانٍ وقيم إنسانية من خلال القصص التى تُروى وتُقدَّم بلغة سهلة وبسيطة وفى وقت قصير للمشاهد.

أما برنامج «أطفال الحياة»، وتقدمه سلمى صباحى، يوم الجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، فيتضمن فقرات متنوعة، منها حوار بين «ماما سلمى» والدمية المشاغبة «بنتخ»، فى بداية كل حلقة، بهدف تنمية سلوك الأطفال وحسن تصرفهم فى المواقف المختلفة، من خلال مواقف يتعرض لها «بنتخ»، بالإضافة إلى فقرات علمية تهتم بتعليم الأطفال مبادئ لغة البرمجة، وبعض التجارب العلمية المحببة لجميع الأعمار.

مسابقات لاكتشاف المواهب

كانت النظرة الغالبة لبرامج المسابقات تنحصر فى كونها مجرد سلعة تجارية تخضع لأهواء الممولين، لكن تلك النظرة تغيرت مع انطلاق برنامج «الدوم» الذى بدأ عرض حلقات موسمه الثانى عبر شاشة «dmc»، وتكرر الأمر مع برنامج «كابيتانو مصر» الذى يُعرض على «ON».

وهذه النوعية من برامج المسابقات التى أطلقتها «المتحدة» بثت الأمل فى نفس كل من يمتلك الموهبة وكاد يفقد حلمه فى لحظة يأس.

برامج المسابقات الخاصة بـ«المتحدة» اكتسبت ثقتها من قدرتها على دعم الموهوبين، خاصة أن مواهب «الدوم» نالوا فرصاً متنوعة وكبيرة، لعل أبرزها الوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أشاد، فى تصريحات سابقة، بهذا المشروع، ونال بعضهم فرصة الظهور ومنهم عبدالرحمن صابر، آلاء أيوب، أسماء الجمل، نادين العمروسى، كروان حجاج، فارس مصطفى، أسامة عطية، حيث شاركوا فى حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة فى ديسمبر الماضى، وقدموا أغنيات مثل «يا حبيبتى يا مصر، حلوة بلادى السمرا، فيها حاجة حلوة».

كما نالت المذيعة الشابة مريم حسن، التى تبلغ من العمر 18 عاماً، والفائزة بلقب «الدوم» عن فئة التقديم التليفزيونى، فرصة تقديم مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مطلع يناير الجارى. أما «كابيتانو مصر» فقد شدد قطاع كبير من الجمهور على أهمية هذا المشروع، حيث يعمل على اكتشاف أبرز المواهب فى كرة القدم، والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

«توك شو».. معلومات وحقائق

تقدم «المتحدة» حزمة من برامج الـ«توك شو» عبر قنواتها المختلفة تحظى بنسبة متابعة واهتمام كبير من قبَل الجمهور، كونها تعتمد على رصد واستعراض أبرز القضايا التى تشهدها الساحة المصرية والعالمية فى بعض الأحيان.

ومن أبرز برامج الـ«توك شو» برنامج «كلمة أخيرة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة «ON»، من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش الشأن الجارى ويستضيف صُناع الأحداث فى كل المجالات، والوضع ذاته مع برنامج «مساء dmc» الذى تقدمه إيمان الحصرى ورامى رضوان بالتناوب طوال أيام الأسبوع عبر قناة «dmc» فى تمام الساعة التاسعة مساء، أما يوم الخميس فيُعرض من الثامنة والنصف مساء حتى العاشرة.

كما تضم القائمة برنامج «الحياة اليوم» الذى يُعد من أبرز برامج «التوك شو» منذ 13 عاماً تقريباً، وتقدمه حالياً لبنى عسل ومحمد مصطفى شردى، أما الإعلامى عمرو خليل فيقدم برنامج «من مصر» عبر قناة «Cbc» فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، فضلاً عن برنامج «حديث الأخبار» عبر قناة «إكسترا نيوز» ويُقدمه بالتناوب شادى شاش، وريهام السهلى ومنة فاروق. وتستحوذ برامج الـ«توك شو» على اهتمامات الجمهور، كونها تقدم جرعة إخبارية متنوعة نهاية كل يوم.

إعلام رياضى خالٍ من التعصب

تشمل خريطة الإعلام الرياضى فى قنوات «المتحدة» حزمة برامج لعدد من المذيعين أصحاب الخبرات والشعبية الكبيرة، وتمتاز تغطيات الإعلام الرياضى بخلوِّها من التعصب وخطاب الكراهية أو الانحياز لناد دون آخر.

ويُعد برنامج «استاد مصر» من أبرز برامج قناة «أون سبورت»، ويعرض التحليل الشامل والكامل لمباريات الدورى المصرى بحيادية كاملة واحترافية مع نجوم الرياضة أحمد شوبير وسيف زاهر وتامر صقر وكريم خطاب وإبراهيم عبدالجواد وكريم رمزى، وكذلك برنامج «جمهور التالتة» الذى يقدمه إبراهيم فايق.

بالإضافة إلى برنامج «مساء أون تايم» للإعلامى مدحت شلبى، ويستضيف العديد من نجوم الكرة ويكشف للجماهير الكثير من الكواليس عن حياتهم.

كما نجح كريم حسن شحاتة فى لفت الأنظار من خلال برنامجه «كورة كل يوم» الذى يُعرض عبر قناة «الحياة» يومياً من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويستضيف البرنامج نجوم الصف الأول فى الكرة والرياضة المصرية، بالإضافة لعرض أخبار وكواليس حصرية وتقارير مختلفة، سواء على المستوى المحلى أو العالمى.

برامج دعم وتمكين المرأة.. «السفيرة عزيزة» تتصدر

تعزيز مكانة المرأة فى المجتمع، وتسليط الضوء على جهودها وقدراتها باعتبارها نصف المجتمع، هذه هى سياسة برامج المرأة على شاشات قنوات «المتحدة»، ومنها «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc» ويتناوب على تقديمه سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن، و«الستات ميعرفوش يكدبوا» على «Cbc» ويقدمه كل من منى عبدالغنى وإيمان عز الدين وهبة الأباصيرى ومها الصغير، و«راجل و2 ستات» مع شيريهان أبوالحسن وهيدى كرم، على قناة «ON». متابعو هذه النوعية من البرامج أشادوا بالتناول الموضوعى والواقعى لقضايا المرأة والحياة الزوجية بشكل عام، دون تهويل أو تهوين، إذ يتواصل تقديم محتوى هادف يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، بقدر من البهجة والحيوية، ويأتى ذلك انطلاقاً من دور التوعية والمسئولية المجتمعية.

تحقيق أحلام ريادة الأعمال ببرامج مبتكرة

أطلقت قناة «Cbc» مؤخراً برنامج الواقع الجديد «شارك تانك» المأخوذ عن فورمات عالمى يحمل الاسم ذاته، ويُعتبر البرنامج أكبر منصة لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين يملكون أفضل الأفكار والشركات الناشئة فى المجالات المختلفة، ويُعد البرنامج فرصة كبيرة لكل شخص طموح أن يكون من كبار رجال الأعمال، وهو ما سيُحدث أثراً إيجابياً فى نفوس الشباب. «شارك تانك» عُرض منه 14 موسماً فى أمريكا، فيما جرى إنتاج نسخ أخرى منه داخل 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز «إيمى» لتميُّزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.