«المتحدة» تطرح مجموعة مميزة من أعمال الرسوم المتحركة خلال شهر رمضان (فيديو)

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المميزة عبر قنواتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل.

تفاصيل الموسم الثاني من «يحيى وكنوز»

وتقدّم الشركة المتحدة هذا العام، الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة «يحيى وكنوز»، المقرر عرضه على قناة دي إم سي ومنصة واتش إت، ويستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة في العصر الحديث والعالم القديم ويناقش سير ملوك مصر القديمة في إطار درامي مشوق.

موضوعات عصرية بطريقة الفلكور في " الربابة مصري"

وتقدم «المتحدة» مشروعا جديدا هذا العام، وهو اسكتشات غنائية بعنوان «الربابة مصري»، المقرر عرضها على قناة أون، والتي تقدّم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفلكوري على الربابة.

وتتناول استكشات «الربابة مصري»، موضوعات متنوعة خلال الحلقات، بينها «حياة كريمة، والنوبة، والنيل، ومصري قديم»، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.

مغامرات مع الكائنات البحرية في «المحمية»

كما تقدم الشركة المتحدة من خلال مسلسل الرسوم المتحركة «المحمية»، المقرر عرضه على قناة الحياة ومنصة واتش إت، مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف «فرح وحمزة» سر المحمية التي يملكها جدهم، وهو أنّ الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها، لنستكشف بعد ذلك مغامرات فرح وحمزة مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميزة.