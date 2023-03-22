مأساة أب احتضن 5 من أسرته في حادث سير.. «العربية اتقلبت بيهم»

مأساة ورعب عاشها «أحمد علي» الأب صاحب الـ42 عامًا، عندما شعر بانقلاب السيارة التي يستقلها بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط، برفقة أولاده الـ4 وزوجته، متجهًا إلى صعيد مصر، للحماية من الموت المحقق، لكن القدر كتب النهاية لطفله الصغير الذي توفى متأثرًا بجروحه، وأصيب الأب والأم و3 أطفال آخرين، وتم نقلهم للمستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

تفاصيل الحادث المأسوي

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، مفاده ورود بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بداخلها أسرة مكونة من أب يبلغ من العمر 42 عامًا، وزوجته و4 من أولاده.

كما تبين وفاة أحد الأطفال يبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة الأب والأم و3 أطفال آخرين، وتم نقل الأم والأطفال المصابين للمستشفى بواسطة سيارات الإسعاف فيما تمسك الأب بجثمان ابنه المتوفى أمام عينيه، كان محتضنًا أولاده أثناء حادث السير، وفقا للتحريات الأمنية، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إرشادات للسائقين خلال القيادة

قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن» عن حوادث الطرق، أنه لابد من قائدي السيارات، اتباع الإرشادات أثناء القيادة، من أهمها إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان.

وشدد على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.