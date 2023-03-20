التصريح بدفن عامل لقي مصرعه في حادث سير على الدائري بقليوب

أمرت جهات التحقيق بقليوب بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر تصادم سيارة على الدائري بمركز قليوب، وأصيب نجله بكسر فى الجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ.

مصرع عامل في تصادم على الدائري بقليوب

وكان عامل قد لقي مصرعه وأصيب نجله إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي السيارة وقائدها

تفاصيل مصرع عامل وإصابة نجله على الدائري بقليوب

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة نجله.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور كل من «سلطان س ب»، 49 سنة، عامل، متوفى، ونجله «إسلام س س»، 14 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، اصطدمت بهم سيارة نقل أثناء ذلك، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة ، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب وسماع شهود الواقعة وسائق السيارة

أكد أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن السائق المتسبب في الحادث يواجه تهمة الإصابة والقتل الخطأ وعقوبتها السجن والغرامة وفي حالة إصابة المصاب بعاهة أو ثبوت قيادة السائق للسيارة تحت تأثير المخدرات والمسكرات يتم تغليظ العقوبة.