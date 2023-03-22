«التاسعة» يستعرض برامج ومسلسلات القناة الأولى في شهر رمضان

عرض برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «قناة مصر الأولى.. باقة شاملة من المتعة في رمضان».

أبرز المسلسلات في رمضان

وجاء في التقرير: «يأتي رمضان وتحتفظ شاشة قناة مصر الأولى بموقعها في الصفوف الأولى، وتطل على مشاهديها بباقة شاملة من المتعة، تضم أعمالا درامية لكبار النجوم، وبرامج جديدة وأخرى تكمل نجاح مواسمها السابقة، وتغطيات إخبارية مستمرة لأحداث مصر والعالم».

وتابع التقرير: «تدخل القناة الأولى السباق الدرامي لأعمال لكبار النجوم، منها قصة الإمام الشافعي، وحياته في مصر، ويستعرض مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي تفاصيل فقة الإمام واجتهاداته في مصر».

جرعة كبيرة من البرامج الدينية

وواصل: «كما تعرض أعمال أخرى منها مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال، ومسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج، كما تتواصل على القناة الأولى الإطلالة البرامجية الخاصة، فيستمر للعام الثالث على التوالي مع الدكتور علي جمعة وبرنامج مصر دولة التلاوة، ويرصد برنامج فوارس الإسلام حكايات رموزه ورافعي راياته».

واختتم: «يتجدد اللقاء يوميا برسالة الإمام الطيب شيخ الأزهر، ويضيء الشيخ الشعراوي بتفسير آيات الله، ويواصل الدكتور عمرو الورداني حلقاته ولا تعثروا».