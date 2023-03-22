كشفت الفنانة وفاء عامر، عن مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، الذي سينطلق عرضه اعتبارًا من غد الخميس، بالتزامن مع انطلاق موسم دراما رمضان رسميًا، إذ أن العمل يضم عددًا كبير من المُمثلين ومن أجيالٍ فنية مختلفة.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث سيُعرض حصريًا عبر شاشتها يوميًا طوال شهر رمضان، الساعة الثامنة والربع مساءً.

وفي ضوء مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، قررت شبكة تليفزيون الحياة، إعادة عرض المسلسل 3 مرات على مدار اليوم، لتكون هناك فرصة أمام الجمهور بمتابعة الحلقة حسب الوقت المناسب لهم، إذ يُعرض لأول مرة، الساعة الثانية والنصف صباح اليوم التالي.

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة العاشرة والنصف صباحًا، كما يُعاد الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وتُقدم «الوطن» للجمهور، تردد قناة الحياة، القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو: 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

مسلسل حضرة العمدة، يضم عددا كبيرا من الممثلين، في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا، وأحمد بدير، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز وآخرين، وهو من كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتواجه روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، العديد من الصراعات داخل قريتها، بعدما تتولى منصب العمودية بشكلٍ مفاجئ، خاصة أنها تخرجت في الجامعة الأمريكية، إذ ستشهد الأحداث إثارة وتشويق.