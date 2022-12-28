دانا مدحت: الجمهور يتعامل معنا باعتبارنا القناة الإخبارية الأولى

قالت دانا مدحت، مذيعة الأخبار بـ«إكسترا نيوز»، إن العاملين بالقناة يعتبرونها بيتهم الثانى: «بنتعامل بإيد واحدة وعائلة واحدة، وأهم اهتماماتنا هو ظهور الحدث الذى نقوم بتغطيته بشكل يليق بالجمهور، والحقيقة أن القناة تهتم بمنح كل المذيعين فيها، سواء القدامى أو الجدد، كورسات تدريب، لتحسين أدائهم اللغة العربية والثقافات العامة، كما أن الإدارة الجديدة تعطى كل شخص حقه وتدعم الموهوبين وتستمتع إلى جميع الاقتراحات».

نعتبرها بيتنا الثانى ونتعامل كعائلة.. وأول اهتماماتنا ظهور الحدث بشكل لائق

ووصفت دانا مدحت، فى تصريحات لـ«الوطن»، النجاح الذى حققته «إكسترا نيوز» بالساحق، مؤكدة أن هذا رأى الجمهور الذى يتعامل معها باعتبارها القناة الإخبارية الأولى الموجودة داخل كل بيت مصرى، وذلك بسبب اتباعها أعلى معايير المهنية واستقطابها أفضل الكوادر والكفاءات فى كل المجالات، وهو ما جعل نجاحها ليس مقتصراً على مصر فحسب، وإنما الخارج أيضاً، نظراً لمصداقيتها فى تناول الملفات، وسرعتها فى تغطية الأحداث»، مشيرة إلى أن «كل هذا المجهود وراءه فريق كبير من المراسلين والمذيعين والمعدين». وأعربت «مدحت» عن اعتزازها بالمشاركة فى تغطية إطلاق القمر الصناعى المصرى «نايل سات 301» بولاية فلوريدا الأمريكية، فى 2022، فضلاً عن تغطيتها مؤتمر المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ.

وأشادت دانا مدحت بقدرات رئيس قطاع الأخبار بالشركة «المتحدة»، الكاتب أحمد الطاهرى، حيث وصفته بأنه شخص ذكى ومجتهد ومثقف ويستمع دوماً إلى آراء الجميع بغرض التطوير، كما أنه يمتلك قدرة كبيرة على إخراج أفضل ما فى المذيعين على الشاشة.