محافظ الغربية يُكرم 300 من حفظة القرآن الكريم بقاعة المؤتمرات

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طنطا، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالعامرية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والشيخ نوح العيسوي نائبا عن وزير الأوقاف، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، النائب إبراهيم الديب، النائب محمد مرعي، النائب محمد عريبي ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تكريم 300 طالب وطالبة

وكرم المحافظ 300 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بعد التصفية بين 675 متسابق تقدموا للمسابقة بكافة مراكز المحافظة، موجهاً الشكر لكافة القائمين على تنفيذ هذه المسابقة والتي تغرس حب القرآن وتلاوته وحفظه في صدور أبنائنا.

كما وجه المحافظ الشكر لأهالي الطلاب لحرصهم على تربية أبنائهم تربية سليمة، داعياً المولى - عز وجل- أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار مُعرباً عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم.

وفي كلمته رحب النائب إبراهيم الديب بالحضور، مشيرا إلى أن هذا الحفل يقام للعام الثاني على التوالي بفضل مجموعة من رجال مركز المحلة المخلصين والحريصين على غرس حفظ القرآن الكريم في قلوب وعقل أولادنا وبناتنا.

ومن جانبه نقل الشيخ نوح العيسوي تحيات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجميع الحاضرين، موجهاً كلمته لطلاب العلم قائلا: «حافظوا على كتاب الله عز وجل، فمن قرأ حرف من كتاب الله فله به حسن، والحسنة بعشر أمثالها، مشيراً إلى منزلة حفظة القرآن، وأن الله عز وجل سيكرمكم في الملأ الأعلى كما تم تكريمكم اليوم».

العام الثاني على التوالي

ووجه النائب محمد مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقة التي تقام للعام الثاني على التوالي، موجهاً شكره لمحافظ الغربية على جولاته المستمرة لمتابعة المشروعات في كافة المراكز والمدن والأحياء الذي تغيرت الغربية على يده للأفضل.