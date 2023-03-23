مركز الأزهر العالمي للفتوى يحذر من 7 أفعال تفطر في نهار رمضان

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الأفعال المفطرة وغير المفطرة في نهار رمضان، لافتا إلى وجود 7 أفعال تفطر، و36 فعلا لا تفطر في نهار رمضان، ونشر صورا توضحية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

أفعال تفطر في نهار رمضان

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن ما يفطر في نهار رمضان ما يلي:

1- نزول دم الحيض أو النفاس من المرأة.

2- إنزال المني بشهوة في اليقظة بتقبيل أو ملامسة أو استمناء.

3- الجماع في نهار رمضان ولو بلا إنزال.

4- التدخين.

5- استنشاق الأدخنة عمدا.. أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر.

6- غاز التخدير «البنج» إذا كان سائلا مصحوبا بهواء مضغوط.

7- الأكل والشرب عمدا.

الأفعال التي تفطر في نهار رمضان

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن الأفعال التي تفطر في نهار رمضان منها ما يلي:

1- تذوق الطعان باللسان دون بلعه ولكن لا يفعله الصائم إلا لحاجة.

2- بلع النخامة.

3- منظار المعدة إلا إذا دخل الجوف بمواد.

4- بلع الريق.

5- السونار المهبلي وإن كان القضاء مستحبا خروجا من الخلاف.

6- إبر الوريد أو الجلد أو العضل العلاجية أو التطعيمية.

7- استعمال العطور.

8- قلع الضرس.

9- التنفس الاصطناعي بشرط عدم وجود مواد مع الهواء.

10- بخاخة الربو وإن كان القضاء مستحبا خروجا من الخلاف.

11- مرطب الشفاه ما لم يصل منه شيئ إلى الجوف.

12- محلول العدسات اللاصقة.

13- الحقنة الشرجية.

14- القسطرة البولية.

15- القئ إلا إذا تعمد ابتلاع شيئ منه أو تقيأ عمدا.

16- قطرة العين.

17- خروج الدم من الأنف إن لم يصل منه شيئ إلى الحلق.

18- الاحتلام «نزول المني أثناء النوم».

19- زيوت وكريمات الشعر.

20- غبار الطريق.

21- المكياج، ولكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا.

22- قطرة الأنف إلا إذا وجد طعمها في حلقه.

23- التحاميل «اللبوس» وإن كان القضاء مستحبا خروجا من الخلاف.

24- المراهم والدهانات.

25- معجون الأسنان وغسول الفم مع الحرص على عدم ابتلاع شيئ منهما.

26- الأقراص العلاجية تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية وحساسية الصدر إلا إذا ابتلع شيئا منها.

27- قطرة الأذن إلا إذا وجد طعمها في حلقه.

28- الحجامة.

29- تحليل الدم أو التبرع بالدم ونقله لآخر.

30- كحل العين.

31- الاستحمام وإن كان لشدة حرارة الجو.

32- إبر الإنسولين.

33- السواك.

34- قسطرة الأوعية الدموية.

35- السباحة والغوص.

36- الأكل والشرب للناسي.