المفطرات في رمضان.. داعية يحدد 7 أفعال بينها الحجامة والتبرع بالدم

شهر رمضان من أعظم الشهور عند الله، لذلك يحرص المسلم على استغلال هذا الشهر في الصيام، ومع اقتراب شهر رمضان زاد البحث من خلال محرك «جوجل»، عن المفطرات في شهر رمضان، حرصًا من المسلم على الالتزام بآداب الصيام.

وتستعرض «الوطن»، المفطرات في شهر رمضان، وذلك حتى لا يقع فيها المسلم ويضيع صيامه.

مفطرات رمضان

وفي هذا الصدد قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إنّ المفطرات في رمضان عديدة منها جماع الرجل زوجته في نهار رمضان، ويجب فيها التوبة، وإتمام صيام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة، ومن المفطرات في رمضان الاستمناء، وهو إنزال المني باليد أو غيرها، فمن استمنى في نهار رمضان، وجب عليه التوبة، وأن يمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك، وإن توقف عن الاستمناء قبل أن يُنزل، فعليه التوبة، وصيامه صحيح.

المفطرات في رمضان: الأكل والشرب

وأضاف الداعية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأكل والشرب من المفطرات في رمضان، وهو إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، وهذا يفطر وعليه القضاء، وما كان بمعنى الأكل والشرب كحقن الدم والإبر المغذية وغسيل الكلى، فهذا يفطر وعليه القضاء، وأيضا من المفطرات في رمضان إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم».

المفطرات في رمضان: التبرع بالدم

وأوضح «صبري»، أن التبرع بالدم من المفطرات في رمضان، وهذا يفطر وعليه القضاء، ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح لأنه بغير اختياره، كما أن نزول الدم بخلع الضرس، أو شق الجرح، أو تحليل الدم، ليس من المفطرات في رمضان، والقيء عمداً من المفطرات في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه (أي غلبه) القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض».

المفطرات في رمضان: الحيض والنفاس

وأشار الداعية الإسلامي، إلي أن خروج دم الحيض أو النفاس للمرأة من المفطرات في رمضان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة، وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها، والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها.