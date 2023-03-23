موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 23 -3 -2023 يبحث عنه الكثيرون في أول أيام رمضان بمحافظة سوهاج، قبل ساعات قليلة عن تناول الإفطار الأول في شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 23 -3 -2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 23 -3 -2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 23 -3 -2023، أول أيام رمضان، سيكون الساعة 06:06 مساء، وعدد ساعات الصيام 13 ساعة و56 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان لعام 1444.

موعد صلاة المغرب في سوهاج اليوم

وجاء موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 23 -3 -2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج،حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

إمساك: 4:09 صباحا.

الفجر: 4:30 صباحا.

الشروق: 5:54 صباحا.

الظهر: 12:0 مساء.

العصر: 3:27 مساء.

المغرب: 6:06 مساء

العشاء 7:21 مساء.

مدة ساعات الصوم: 13 ساعة و56 دقيقة.

في سياق متصل، أنهت مدرية الأوقاف بسوهاج جميع استعداداتها لاستقبال أول أيام شهر رمضان المعظم 2023، وتم تجهيز الساحات والمساجد، في جميع المدن والقرى في كل أنحاء المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة التراويح مع صلاة العشاء اليوم الخميس.

وكان الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج، قد عقد لقاء مع أئمة الأوقاف، للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع المركز لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل أوقاف سوهاج، أن شهر رمضان يحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل، بتجهيز المساجد كافة لاستقبال الشهر الكريم على الوجه اللائق لاستقبال المواطنين.