مواعيد الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظة شمال سيناء

بدأت ثانى أيام الشهر الكريم اليوم الأحد بقرى ومدن شمال سيناء، حيث يبحث رواد التواصل ألاجتماعى من الكبار والصغار وفئة الشباب على مواعيد أذان المغرب، وتلك من العادات الرمضانية التي يقوم بها ألاهالى كل عام.

وحددت الهيئة العامة للمساحة، في محافظة شمال سيناء، مواعيد الصلاة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة شمال سيناء وفقا للهيئة العامة للمساحة، حيث يحين موعد أذان الفجر في مدينة العريش الساعة 4:2 صباحا، فيما يحين موعد أذان الظهر في 11:48، ويحين موعد أذان العصر في تمام الساعة 2:21 وأذان المغرب في تمام الساعة 6:5 وهو موعد الإفطار، ويحين موعد أذان العشاء الساعة 7:25 بعده تقُام صلاة التراويح

إقامة صلاة التراويح بمساجد شمال سيناء

وكانت مديرية ألاوقاف بشمال سيناء أعلنت في بيان لها، أنه تم فتح المساجد بجميع قرى ومدن المحافظة ليتمكن الأهالى من أداء صلاة التراويح، ومنحت الآوقاف تعليمات لشيوخ المساجد بالقيام بدروس مختصرة في جلسة ألاستراحة بصلاة التراويح، عن كيفية النية في رمضان وما يجب أن يفعله الصائم، والفرق بين الزكاة والصدقات، وما يختلط على الصائم من أقوال وأفعال طوال الشهر الكريم

وزارة الاوقاف تسمح بدرس العصر في المساجد

كما تُعقد دروس رمضانية يومية بجميع المساجد عقب صلاة العصر، وأطلق عليها شيوخ المساجد «نفحات رمضانية».

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمجلس الوزارء برئاسة مصطفى مدبولى، على السماح بدرس العصر، وخاطرة التراويح، خلال شهر رمضان بمقدار عشر دقائق، وخاطرة التراويح بمقدار خمس دقائق، مع الالتزام بإجراءات التباعد بين المصلين.