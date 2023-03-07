توقيت صلاة المغرب اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

كشفت هيئة المساحة المصرية، توقيت صلاة المغرب اليوم، إذ يقدم البعض على صيام أيام النصف من شعبان وينتظرون الأذان لتناول الطعام.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي توقيت صلاة المغرب، كما يلي.

توقيت صلاة المغرب

وبحسب الهيئة، فإنّ توقيت صلاة المغرب في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:55 وفي المنصورة 5:75 وفي المنوفية 5:59 وفي الإسكندرية 6:03 وفي الشرقية 5:56، وفي دمياط 5:55 وفي البحيرة 6:01 وفي بورسعيد 5:53 وفي السويس 5:53 وفي الاسماعيلية 5:53 وفي القليوبية 5:58 وفي الغربية 5:58 وفي البحيرة 6:01 مساء.

توقيت صلاة المغرب في الصعيد ومحافظات الجنوب

وتوقيت صلاة المغرب في أسيوط 5:59 وفي المنيا 6:01 وفي 5:54 وفي سوهاج 5:58 وفي قنا 5:54 وفي اسوان 5:54 وفي الأقصر 5:54، وفي بني سويف 5:59 وفي الفيوم 6 مساء.

موعد صلاة العشاء اليوم

في محافظة البحيرة يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:19 وفي الأقصر 7:08 وفي أسوان 7:07 وفي محافظة سوهاج 7:12 ودمياط 7:13 وفي قنا 7:08 وفي المنصورة 7:15 مساء.