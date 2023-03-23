يحرص المسلمون في محافظة قنا، على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 23-3-2023 وذلك كونه أول أيام شهر رمضان الكريم، وتزامنا مع موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 23-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 23-3-2023 أول شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في قنا: 6:2 مساء

موعد صلاة الظهر: 11:56صباحا

موعد صلاة العصر: 3:23 مساء

موعد العشاء: 7:16 مساء

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، إن عدد ساعات الصيام تبلغ نحو 14 ساعة وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة ودقيقتين من مساء اليوم الخميس أول يوم في صيام رمضان.

موعد الإفطار اليوم في قنا الخميس 23-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في قنا الساعة 6:2 مساء وذلك عقب صيام 13ساعة و59 دقيقة.