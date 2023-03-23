موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3- 2023
كتب:
إحسان شعبان
02:24 م | الخميس 23 مارس 2023
موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3- 2023
بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3- 2023 وتقدم «الوطن » خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمات للقراء.
موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3- 2023
عن موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3-2023 ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة يكون في الساعة6:11 مساء بما يعادل 14 ساعة صوم .
موعد أذان المغرب اليوم في البحيرة الخميس 23-3-2023
وعن إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، جاءت على النحو الآتي:
فجر 31: 4
ظهر 12:5
عصر 3:33
المغرب 6:11
العشاء 7:29
موعد الإفطار اليوم في البحيرة الخميس 23-3-2023
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة الأوقاف في المحافظة برفع درجة الاستعداد بداية من أمس وبالتزامن مع صلاة أول تراويح.
موعد صلاة المغرب في البحيرة اليوم
كما شهدت مساجد محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية حملات تطهير مكبرة، كما نفذ الشباب حملات تطوعية مكبرة لتطهير المساجد داخل مختلف قري المحافظة.