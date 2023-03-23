بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3- 2023 وتقدم «الوطن » خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمات للقراء.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3- 2023

عن موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الخميس 23-3-2023 ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة يكون في الساعة6:11 مساء بما يعادل 14 ساعة صوم .

موعد أذان المغرب اليوم في البحيرة الخميس 23-3-2023

وعن إمساكية رمضان 2023 البحيرة وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، جاءت على النحو الآتي:

فجر 31: 4

ظهر 12:5

عصر 3:33

المغرب 6:11

العشاء 7:29

موعد الإفطار اليوم في البحيرة الخميس 23-3-2023

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وكيل وزارة الأوقاف في المحافظة برفع درجة الاستعداد بداية من أمس وبالتزامن مع صلاة أول تراويح.

موعد صلاة المغرب في البحيرة اليوم

كما شهدت مساجد محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية حملات تطهير مكبرة، كما نفذ الشباب حملات تطوعية مكبرة لتطهير المساجد داخل مختلف قري المحافظة.