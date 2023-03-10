صديق مدير مدرسة توفي صائما أثناء صلاة المغرب: لم يتأخر يوما عن مساعدة أحد

لحظات صعبة ومؤلمة عاشها أبناء مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بعد وفاة إبراهيم عبدالعزيز سلام، مدرس اللغة الإنجليزية، ومدير مدرسة القومبانية بالخطاطبة في مركز السادات، حيث شيع الآلاف من الأهالي والطلاب الفقيد إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة، وسط انهيار طلابه وأصدقائه.

وفاة مدير المدرسة صائما

وقال عبدالغفار مدكور، مدير المدرسة الثانوية بالسادات، وصديق المتوفى، إن الفقيد توفي أثناء صلاة المغرب وقبل أن يفطر لأنه كان صائما، مؤكدا أنه كان محبوبا من الجميع من الطلاب والمعلمين والمواطنين، وهو ما ظهر جليا في جنازته التي شارك فيها الآلاف من الأهالي وطلبة العلم.

وفاته كانت صادمة للجميع

وأضاف «مدكور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقيد كان يؤدي عمله بشكل طبيعي في اليوم الذي توفي فيه، ووفاته كانت صادمة للجميع من أهالي قريته ومركز السادات بالكامل، مؤكدا أن المدرسة بعد وفاته لا أحد يرفع صوته فيها، فالصدمة كبيرة جدا حتى على الطلاب، لأنه كن يساعدهم ولا يتأخر عنهم، وتخرج من تحت يده دفعات كثيرة.

كما أوضح أن المدرس الراحل كان لا يتحصل على أي أموال في الدروس من الطلاب الأيتام أو غير القادرين، بل كان يساعدهم بالمال، ولا يتأخر عن أي طالب يطلب مساعدته، مطالبا الجميع بالدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

جنازة مهيبة للراحل

وتداول الآلاف من أهالي محافظة المنوفية صور تشييع جنازة المدرس، والتي حضرها الآلاف، وسط حزن شديد ودعوات أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.