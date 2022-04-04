مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة البحيرة

يحرص المسلمون يومياً على معرفة مواقيت الصلاة لأداء الصلوات في وقتها المحدد، ومعرفة موعد الإفطار والسحور، وذلك ليوم الإثنين ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

تقدم «الوطن» للقراء مواقيت الصلاة اليوم في البحيرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة دمنهور، ووفقاً لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها،

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة

ويأتي موعد أذان الفجر يوم الإثنين 4 أبريل 2022، الموافق 3 رمضان 1443، في شتي مساجد محافظة البحيرة في تمام الساعة 04:15، حسب التوقيت المحلي لمدينة دمنهور، فيما يأتي وقت الإمساك في تمام الساعة 04:09 صباحاً.

مواقيت الصلاة اليوم في البحيرة

وفيما يتعلق بمواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحيرة، فإنّ موعد آذان الظهر يأتي في تمام الساعة 12:02 م، بينما يأتي يُرفع آذان العصر في 3:35 م، فيما يأتي موعد آذان المغرب : 6:19 م، ويحين موعد آذان العشاء : 7:39م، وذلك وفقاً للتوقيت المحلي لمدينة دمنهور.

عدد ساعات الصيام

ويبلغ عدد ساعات الصيام في ثالث أيام شهر رمضان المُبارك تبلغ 14 ساعة، و15 دقيقة، حيث تنخفض تدريجياً كل يوم.

وشهدت مساجد محافظة البحيرة عمليات تعقيم قبل بداية شهر رمضان المبارك، كما استعدت مديرية أوقاف البحيرة لإستقبال شهر رمضان المعظم في 12585 مسجدا بمشاركة 3455 إمام و3000 خطیب.

وقامت مديرية أوقاف البحيرة بعقد غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات وحل أي مشكلات تعوق العمل.