نقابة المهن السينمائية تنعي أبلة فضيلة: تغمدها الله بواسع رحمته

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالحميد، الشهيرة بأبلة فضيلة، التي وافتها المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، حسبما أعلنت ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بيان نقابة المهن السينمائية

ونشرت النقابة بيان النعي عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء فيه «نقابة المهن السينمائية تنعي الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، الشهيرة بأبلة فضيلة، إذ ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز أبلة فضيلة».

المهن السينمائية تنعي أبلة فضيلة في بيان رسمي

وأضاف البيان، «نحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته».

موعد ومكان جنازة أبلة فضيلة

ومن المقرر، أن تشيع جنازة أبلة فضيلة، غدا الجمعة، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا، بحسب ما أعلنته ابنتها ريم إبراهيم، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».