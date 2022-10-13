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مدحت صالح: «عملت أغنيتين باسم محمد.. وعماد عبد الحليم توأم روحي»

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محمد عزالدين
11:14 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
مدحت صالح

مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح عن علاقته بالراحل عماد عبدالحليم، عم المطربة أنغام، قائلا إنهما مثل التوأم الروحي، وتعرفا عن طريق أحد المدرسين يدعى «صبحي»، إذ كان طالبا في مدرسة الإيمان الإعدادية بجزيرة بدران بشبرا، وانضم «عماد» في الصف الثاني الإعدادي.

علاقته بالفنان عماد عبدالحليم

وأضاف مدحت صالح خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن الراحل عماد عبدالحليم كان يسكن بالقرب منه «كنا بنذاكر مع بعض، وكانت عِشرة جميلة جدا».

وأشار إلى أنه التحق بعد ذلك بالثانوية الأزهرية، بينما «عماد» التحق بأكاديمية الفنون، موضحا أنه أخذ رأي والدته الدكتورة رتيبة الحفني للالتحاق بالأكاديمية، وقدم بالفعل.

كواليس أول غنوة 

وتابع: «في الفترة دي غنيت مع أبلة فضيلة في الإذاعة بس كانت بتتقدم باسم محمد، أول غنوة كانت 1976 كان عندي 16 سنة، والسنة اللي بعدها كانت بمناسبة زيارة للرئيس السادات للقدس وعملت أغنية سلمى يا سلامة».

 

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