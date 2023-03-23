وفاة أبلة فضيلة عن عمر ناهز 93 عاما.. «أشهر مقدمي برامج الأطفال»

أعلنت ريم إبراهيم علي، ابنة الراحلة أبلة فضيلة، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما.

وفاة أبلة فضيلة

وكتبت ريم إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة».

وأضافت، «ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا».

الدكتور خالد منتصر يعلن وفاة فضيلة توفيق

ونشر الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، خبر وفاة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، قبل لحظات، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «توفيت إلى رحمة الله الاذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة».

وعن موعد صلاة الجنازة، قال «ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، عقب صلا ة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا».

معلومات عن أبلة فضيلة

أبلة فضيلة تعتبر أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، اسمها الحقيقي فضيلة توفيق، وتخلرجت في كلية الحقوق، وتتلمذت على يد بابا شارو، وعملت في بداية حياتها في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي، وهي أخت الممثلة محسنة توفيق.