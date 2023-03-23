موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الخميس 23-3-2023.. الأول من رمضان

في أجواء روحانية مميزه، استقبل المصريون شهر رمضانية المبارك، ويبحث الملايين عن موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يوافق أول أيام الشهر الكريم، حيث يستعد المواطنون لأداء الصلاة، والإفطار في أول الليالي الكريمة من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الخميس 23-3-2023، والذي يكون في تمام الساعة السادسة و8 دقائق مساء، كما حددت الهيئة موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4 و29 دقيقة فجرا، على أن يكون موعد السحور الثانوية صباحا و9 دقائق.

مواقيت الصلاة في القاهرة الخميس 23-3-2023

وأضافت هيئة المساحة المصرية، أن عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان المبارك في محافظة القاهرة، تكون 13 ساعة و59 دقيقة، كما تم تحديد صلاة الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقتين، ونوعد صلاة العصر الثالثة و30 دقيقة، وموعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7 و26 دقيقة .

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الخميس 23-3-2023

وتستعد المساجد لموعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الخميس 23-3-2023 والذي هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث شددت مديرية الأوقاف علي الإهتمام بنظافة المساجد والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتواجد جميع أئمة المساجد والعاملين .