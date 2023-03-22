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طوارئ بمطار القاهرة الدولي لاستقبال موسم عمرة رمضان (فيديو)

مجدي إسحاق: شركة الميناء تخصص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
09:48 م | الأربعاء 22 مارس 2023
رجال شركة ميناء القاهرة الجوي خلال الإنتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات بصالة الحج والعمرة

رجال شركة ميناء القاهرة الجوي خلال الإنتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات بصالة الحج والعمرة

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، انتهاء التجهيزات والاستعدادات اللازمة بمبنى الرحلات الموسمية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم عمرة شهر رمضان المبارك، في ضوء حرص شركة ميناء القاهرة الجوي، على تقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن، المتجهين إلى بيت الله الحرام، إذ جرى توفير أعداد إضافية من عربات «اخدم نفسك»، وتخصيص أماكن جديدة لها، لتكون فى متناول الركاب، بما يوفر على المعتمرين الجهد والوقت في إنهاء إجراءات التفتيش.

إستعدادات مكثفة لاستقبال موسم عمرة رمضان

وقال مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، حرصا على توفير أقصى سبل الراحة لذوى القدرات الخاصة وكبار السن، وفرت الشركة عدد وفير من الكراسي المتحركة، وتخصيص فريق من موظفي العلاقات العامة، لمساعدتهم على إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى توسيع وتجهيز المنطقة الخاصة بالإحرام بكل سبل الراحة، وتخصيص مكان لبيع ملابس الإحرام.

وأضاف في بيان، أنه جرى توفير ماكينات للمشروبات والمأكولات التي تعمل بنظام الخدمة الذاتية لخدمة المعتمرين، بالإضافة إلى المطاعم والكافيتريات الرئيسية، وللحفاظ على البيئة، تم تزويد الصالة بسلات قمامة صديقة للبيئة في جميع مناطق ارتياد المعتمرين والجمهور.

ولضمان سلامة التشغيل وتجنب الأعطال، تم تغيير سيور الحقائب، وعمل الصيانة الدورية لجميع كاونترات السفر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى توفير ماكينات إضافية لتغليف الحقائب لمنع التكدس.

وتابع: حفاظا على صحة وسلامة المعتمرين تم توفير الخدمات الطبية اللازمة من عيادات وأطقم طبية، مع استعدادها التام لاستقبال كل الحالات الطبية على مدار الساعة.

وخصصت شركة الميناء، غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة انسياب حركة الركاب وانتظام جدول الرحلات، على أن يتم التدخل الفوري والسريع لحل أي صعوبات قد تطرأ داخل الصالة.

تنسيق كامل مع كل الجهات 

وقال إسحاق، هذا من خلال التنسيق الكامل مع كل الجهات العاملة، لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلات السفر والوصول، متمنيين لهم سفرا أمنا وعمرة مقبولة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.