مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة في رمضان.. اعرف أسعار التذاكر بالتفصيل

حددت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة في رمضان 2023، حيث تقرر إضافة خدمات جديدة للركاب على مختلف الخطوط، منها تشغيل قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة القاهرة / الإسكندرية والذي يتحرك من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 19:55، وامتداد مسير قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة بمحطة أسوان على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35.

تفاصيل مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة في رمضان

وتشمل الخدمات الجديدة، بالتزامن مع تحديد مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة في رمضان، تشغيل يوم السبت الموافق 25/3/2023 قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة الإسكندرية / القاهرة قيام من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 وتشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان / القاهرة» من محطة أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة في رمضان

- قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00.

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00.

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 15:00.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45.

- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10.

مواعيد وصول قطارات الإسكندرية القاهرة في رمضان.

- يصل قطار 921 VIP «القاهرة / الإسكندرية» إلى الإسكندرية الساعة 21:40.

- يصل قطار 2022 تالجو «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة 9:35.

- يصل قطار 906 VIP «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة 10:05.

- يصل قطار 928 VIP «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة الساعة 17:50.

- يصل قطار 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة 8:30.

- يصل قطار 8 روسى تهوية «الإسكندرية / القاهرة» إلى القاهرة الساعة 9:15.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية للقطارات المكيفة من محطة الإسكندرية

- الإسكندرية طنطا ثانية مكيف كاملة: 45 جنيها.

- الإسكندرية القاهرة ثانية مكيف كاملة: 65 جنيها.

- الإسكندرية بني سويف ثانية مكيف كاملة: 100 جنيه.

- الإسكندرية المنيا ثانية مكيف كاملة: 110 جنيهات.

- الإسكندرية أسيوط ثانية مكيف كاملة: 120 جنيها.

- الإسكندرية سوهاج ثانية مكيف كاملة: 130 جنيها.

- الإسكندرية البلينا ثانية مكيف كاملة: 135 جنيها.

- الإسكندرية نجع حمادي ثانية مكيف كاملة: 145 جنيها.

- الإسكندرية قنا ثانية مكيف كاملة: 145 جنيها.

- الإسكندرية الأقصر ثانية مكيف كاملة: 155 جنيها.

- الإسكندرية السباعية ثانية مكيف كاملة: 160 جنيها.

- الإسكندرية إدفو ثانية مكيف كاملة: 165 جنيها.

- الإسكندرية كلابشة ثانية مكيف كاملة: 170 جنيها.

- الإسكندرية كوم إمبو ثانية مكيف كاملة: 175 جنيها.

- الإسكندرية أسوان ثانية مكيف كاملة: 175 جنيها.