تداول 14 ألف طن بضائع عامة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 14 ألف طن بضائع عامة، اليوم الخميس، إضافة إلى وصول 2245 راكبا، بينما جرى تداول 800 طن بضائع و130 شاحنة في ميناء نويبع.

تفاصيل تداول 14 ألف طن بضائع عامة

وذكر بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة وصول وسفر السفن، من وإلى موانئ الهيئة، تشهد انتظامًا، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية، على أرصفة موانئ الهيئة 9 قطع، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 743 شاحنة و 78 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 5200 طن بضائع، 399 شاحنة و64 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8800 طن بضائع، 344 شاحنة و14 سيارة .

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا اليوم، يستعد لاستقبال السفينتين أمل والقاهرة، بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية 2.