رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي لتهنئته بشهر رمضان الكريم

كتب:

محمد أبو عمرة
02:36 م | الخميس 23 مارس 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ رئيس الوزراء العراقي تقدم بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، ومثمنا الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مع تأكيد حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، ومؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.

اقرأ المزيد:

السيسي يهنئ أمير الكويت بحلول شهر رمضان المعظم

السيسي يهنئ سلطان عمان بحلول شهر رمضان المعظم

السيسي يوجّه بالاستعداد لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

حزب الجيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

قناة «إكسترا نيوز» تبرز خبر «الوطن» حول تصريحات السيسي في أكاديمية الشرطة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.