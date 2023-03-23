قناة «إكسترا نيوز» تبرز خبر «الوطن» حول تصريحات السيسي في أكاديمية الشرطة

عرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «EXTRA NEWS»، وتقدمه الإعلامية أمل صالح، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتصريحات الرئيس السيسي خلال حديثه مع طلاب أكاديمية الشرطة، بعنوان: «السيسي: الله حفظ مصر.. وأقول للمصريين: احنا بخير».

الحرص على الاتصال المباشر

وقال وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، إنّه تابع بشكل جيد كل الرسائل التي يوجهها الرئيس السيسي في مثل هذه الأوقات، وحرص الرئيس السيسي على الاتصال المباشر والشخصي بينه وبين أصغر طالب في كل كلية من كليات الكوادر الأمنية، سواء الكلية الحربية أو الشرطة أو المعاهد الفنية المتخصصة.

المتابعة في كل الأوقات

وأضاف أنّ من صفات القائد الذي يعتبر كل المؤسسات في مصر، هي وحدات من كتيبته أو جيشه، فيحرص على متابعتها طوال الوقت، إذ تابع أمس العمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وتناول وجبة السحور معهم، ومع الطلاب من قبل ومبادرة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وخلال زيارته في سوهاج أو قنا.