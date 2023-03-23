حزب الجيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بشهر رمضان الكريم، سائلا الله أن يكون شهر خير وبركة وأمن وأمان واستقرار على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية.

تهنئة حزب الجيل

وتمنى «الشهابي» أن يمكن الله الوطن الغالي من اجتياز التحديات والتغلب على مخططات أهل الشر، وأن تستمر البلاد بنجاح كبير في معركة البناء والتنمية التى شهد بها القاصى والداني وأن نحقق الاكتفاء الذاتي في المأكل والملبس والدواء وكل احتياجات المواطنين وأن نستغني عن الاستيراد ونرد اعتبار عملتنا الوطنية أنّه سبحانه ولي ذلك والقادر.

رئيس حزب الجيل: «كلنا ثقة في الدولة المصرية وقيادتها»

وأعرب رئيس حزب الجيل، عن ثقته في قدرة الدولة المصرية بقيادتها السياسية في تحقيق كل ذلك، معتمدة على عقول وسواعد وإخلاص المصريين، مختتما تهنئته: «كل عام وكلنا بخير وفي حب وانتماء وإخلاص للوطن الحبيب الغالي».