من يجب عليه إخراج فدية صيام رمضان ومقدارها؟.. الأزهر والإفتاء يوضحان

من يجب عليه إخراج فدية صيام رمضان ومقدارها؟، سؤال تناوله مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف ودار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، خاصة وأنّ المفتي أعلن اليوم قيمة زكاة الفطر بمقدار 30 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام 2023 لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ20 جنيهًا لهذا العام.

من يجب عليه إخراج فدية صيام رمضان ومقدارها؟

وبشأن الإجابة على سؤال من يجب عليه إخراج فدية صيام رمضان ومقدارها؟، ذكر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أنّ من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام أنّه لم يفرضه على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه، والذي لا تلحقه به مشقة غير محتملة، ومن ثم أسقطه الله عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر، كما أعفى الشرع الحكيم الحامل والمرضع إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم، قال تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»، وقال الحكيم الخبير «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».

مجمع البحوث الإسلامية

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنّ المريض الذي يرجى برؤه والمسافر ومثلهما المرضع والحامل ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل الشيخ الكبير الذي أعجزه كبر عمره عن الصوم، وأصحاب الأمراض المزمنة الميئوس من شفائها، فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية ومقدارها عن اليوم الواحد ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.

دار الإفتاء توضح فدية الصيام

وتناولت دار الإفتاء المصرية موضوع من يجب عليه إخراج فدية صيام رمضان ومقدارها؟، حيث أجاب الشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي الجمهورية الأسبق قائلا إنّ المنصوص عليه شرعًا أنّ حكم الصوم في شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتَا قبل الإقامة والصحة؛ فلا يلزمهما الإيصاء به؛ لعدم إدراكهما عدَّة من أيام أُخر، وأنّ من أفطر فيه بغير عذر لزمه الوصية بما قدر عليه، وبقي في ذمته حتى أدركه الموت بجميع ما أفطره؛ لأن التقصير منه، ونصُّوا على أنّه إذا أوصى بفدية الصوم، يُحكَم بالجواز قطعًا؛ لأنه منصوص عليه، وأما إذا لم يُوصِ فتطوع بها الوارث فقط.

ونصُّوا على أنّه إذا أوصى بفدية الصوم يخرج عنه من له التصرف في ماله لوِرَاثَة أو وِصَايَة من ثلث ما ترَكه لصوم كل يوم نصف صاع: من برٍّ، أو دقيقه، أو سويقه، أو صاعًا: من تمر، أو زبيب، أو شعير، أو قيمته، ودفع القيمة أفضل؛ لتنوع حاجات الفقير.

ومن هذا يعلم أنّ المقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من برٍّ أو دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو زبيب أو شعير، أو قيمته، وأنَّ دفع القيمة أفضل من دفع العين على المفتى به في وقت السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل، وأنّ مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل المصري، وأن ذمة الموصي المتوفى تبرأ بهذا الإيصاء قطعًا حيث أَوْصَى، والله سبحانه وتعالى أعلم.