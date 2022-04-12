كيفية حساب فدية الصيام لمن يفطر في شهر رمضان

فرض الله الصوم على المسلمين في شهر رمضان، وتوعد من يفطر دون عذر بالعقاب الشديد، كما أباح الإفطار لبعض الفئات، عند مرورهم ببعض الظروف، ومنهم من يجب عليه فدية صيام رمضان عند الإفطار.

ويمكن الإفطار في رمضان لكبار السن وللمرضى، ويجب عليهم إخراج فدية الصيام، لذا يتساءل الكثيرين، عن كيفية احتسابها، وهو ما نستعرضه في السطور التالية، وفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فدية صيام رمضان

قالت دار الإفتاء، أن مقدار الفدية هي إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام حوالي: عشرة جنيهات (كحد أدنى).

كما ذكرت دار الإفتاء، قول الله تعالى من سورة البقرة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، موضحة أن مَن يجب عليه الفدية، هو المريض: إذا كان الإنسان مريضا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام.

الكبير في السن: بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً.

وأضافت الإفتاء: أنّ قيمة الإطعام هذا العام نحو: 10 جنيهات.

كما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إن مقدار الفدية يتم حسابه بقيمة 2 كيلو ونصف من الحبوب المستعملة في مصر مثل الفول والأرز والقمح.

أعذار مباحة للفطر في شهر رمضان

كما ذكرت دار الإفتاء في منشور آخر تفصيلي بعض الفئات التي يباح لها الفطر

العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام.

(المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر.

(السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

(الحَمْل) فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف، كما تأخذ الرضاعة نفس حكم الحامل عند الإفطار.