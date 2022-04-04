كل ما تريد معرفته عن فدية الصيام واحتسابها وحكم تبكيرها لغير المستطيع

فدية الصيام من الأمور التي تشهد محركات البحث عمليات مكثفة عليها، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، ووجود العديد من الأسئلة المرتبطة بتلك الفدية، يأتي في مقدمتها هل يجوز إخراجها لغير المستطيع الصوم لعذر دائم في رمضان، أم أنها توجب عليه يومًا بيوم؟، وغيرها من الأسئلة التي ترتبط بفدية صيام رمضان، و قدمت فيها دار الإفتاء المصرية إجابات.

حكم تبكير فدية الصيام لغير المستطيع

ولمعرفة كل ما يتعلق بموضوع فدية الصيام، وهل يجوز التبكير بها لغير المستطيع عن الصيام، ودفعها في بداية شهر رمضان بأكلمه، ففي هذا الأمر حدث اختلاف بين الفقهاء.

يرى الشافعية أنه لا يُجزى، بسبب تقديم الحكم على سبب وجوبه: قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.

واتفق الحنابلة في هذا الرأي أيضًا مع الشافعية: حيث ترى أنه لا يجوز تقديم فدية الصيام على سبب وجوبها.

فدية الصيام في المذاهب

واستكمالًا لموقف المذاهب الأربعة من فدية الصيام، أجاز الحنفية إخراج الفدية عن الشهر كاملًا في أول شهر رمضان، أو يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، قال العلامة ابن عابدين في «رد المحتار على الدر المختار» (2/ 427، ط. دار الفكر، بتصرف): [متن: (للشيخ الفاني العاجزِ عن الصومِ الفطرُ، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر). حاشية: أي يُخيَّر بين دفعها في أوله وآخره] اهـ.

مقدار فدية الصيام

وقالت دار الإفتاء المصرية، حول مقدار فدية الصيام 2022 إن الفدية تتمثل في إطعام مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي فطرها في رمضان، ومقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور في اليوم الواحد، مستدلة بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

وأضافت الإفتاء: أنّ قيمة الإطعام هذا العام نحو: 10 جنيهات.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إن مقدار الفدية يتم حسابه بقيمة 2 كيلو ونصف حبوب، والحبوب المستعملة في مصر هي الفول وكذلك الأرز والقمح، أو حتى تمر ومع اختلاف أسعار تلك الحبوب فيما بينها، فإنه يجوز دفع أقل سعر لتلك الحبوب أو أكثر حسب المقدرة، ولكن الأهم هو الالتزام بـ 2 كيلو ونصف حبوب كوزن.