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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي أبلة فضيلة: مسيرة من العطاء

كتب:

محمد أباظة
03:23 م | الخميس 23 مارس 2023
أبلة فضيلة

أبلة فضيلة

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإعلامية والإذاعية القديرة فضيلة توفيق، الشهيرة باسم أبلة فضيلة، والتي وافتها المنية اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، خلال تواجدها في كندا.

التنسيقية تنعي «أبلة فضيلة» 

ونشرت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نعيها قائلة «تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإذاعية القديرة فضيلة توفيق والشهيرة بلقب أبلة فضيلة، والتي تعد أشهر مقدمة برامج أطفال، وصاحبة الصوت المميز والأداء البسيط، والتى رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٩٣ عاما، بعد مسيرة من العطاء في العمل الإذاعي، وظلت برامجها محفورة في وجدان وأذهان المصريين والعالم أجمع».

وأضاف البيان، «وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي إلى أسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله و إنا اليه راجعون».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.