خالد منتصر ناعيا أبلة فضيلة: كانت سبب زواجي من سماح أبو بكر

نعى الكاتب الدكتور خالد منتصر، الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيزة المعروفة بـ أبلة فضيلة، والتي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، في كندا، بعد رحلة حافلة بالعطاء للإذاعة المصرية امتدت على مدار سنوات طويلة.

وقال الدكتور خالد منتصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أبلة فضيل لها محبة خاصة في قلبه، خصوصا إنها السبب وراء ارتباطه وزواجه من سماح أبو بكر عزت.

صداقة قوية بين أبلة فضيلة وخالد منتصر

وأضاف «بعد تخرجي في كلية الطب، كنت أكتب لأكثر من برنامج للإذاعة، وتعرفت خلال ترددي على مبنى الإذاعة على أبلة فضيلة عن قرب، حيث كانت وقتها تشغل رئيس البرنامج العام».

وتابع «وربطتني صداقة كبيرة مع أبلة فضيلة، رغم فرق السن الكبير بيننا، وخلال ترددي على زيارتها تعرفت على سماح أبو بكر التي كانت تترد على مكتبها».

وأكمل «ولأن أبلة فضيلة جارة سماح وصديقة لوالدتها الكاتبة كوثر هيكل، رتبت أبلة فضيلة التعرف بيننا بشكل أكبر، وتكون سببا وراء زواجي من سماح، وكانت بداية شرارة العلاقة في الاستديو، الذي كانت تسجبل فيه برنامج أبلة فضيلة».

وأشار إلى أنّ الصداقة توطدت مع الإذاعية الراحلة، لكنها سافرت إلى كندا منذ فترة طويلة، وفي السنوات الأخيرة تراجعت حالتها الصحية، وتباعد التواصل معها لهذا السبب.

معلومات عن أبلة فضيلة

وتعتبر أبلة فضيلة أبرز من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، واسمها الحقيقي فضيلة توفيق، وهي من مواليد 4 أبريل 1929، وتخرجت في كلية الحقوق، وتتلمذت على يد بابا شارو، وعملت في بداية حياتها في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي، وهي أخت الممثلة محسنة توفيق.