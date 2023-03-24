«الزراعة» تصدر توصيات قبل حصاد القمح وعلامات النضج

أصدر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من التوصيات الخاصة بمحصول القمح، خلال مرحلة ما قبل الحصاد، التي يستعد فيها نبات القمح للنضج.

أكد «المركز»، ضرورة وقف ري القمح عندما يبدأ «حامل السنبلة» في تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعني هذا الإصفرار، توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، إذ أن مرحلة النضج التام للمحصول، تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

لا يجب الري وقت هبوب الرياح تجنبا للرقاد

أشار إلى أهمية الالتزام بالرية الأخيرة للزراعات المتأخرة، مع الاعتبار لحالة الجو الخاص بمواعيد هبوب الرياح، حيث لا يجب الري وقت هبوب الرياح تجنبا للرقاد، لافتا إلى أنه من ضمن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة، يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها.

يجب عدم التأخير في عملية الحصاد عن الموعد المناسب

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، إنه يجب عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الموعد المناسب، حيث أن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات، وتصبح هشة وسهلة الكسر، كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط، ووصول النباتات إلى هذه المرحلة، يؤدى لارتفاع نسبة الفقد في المحصول.

وتابع أن الزراعات في الموعد المحدد يجب فطامها قبل الحصاد بمدة تتراوح بين 15 إلى 20 يوما، مع ملاحظة أن الرية الأخيرة مهمة جدا، وتزيد المحصول ما لا يقل عن 2 أردب، متوقعا أن يكون متوسط الإنتاجية هذا الموسم، بين 20 - 25 أردب، حسب الصنف المنزرع، وعمليات الخدمة وخصوبة الأرض.