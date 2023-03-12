«الزراعة» توضح مواعيد ري القمح خلال أيام الحسوم

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن المواعيد الآمنة لري محصول القمح خلال أيام الحسوم، التي تبدأ في 10 مارس وتنتهي في 18 مارس، وتكون فيها الرياح متفاوتة الشدة وتحدث تقلبات في الجو لمدة تتراوح من 8 إلى 10 أيام.

وأوضح فهيم، أنّه يُتوقع نشاط لهبات من الرياح القوية المتقطعة مع وجود أمطار متفرقة يومي الإثنين والثلاثاء، تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا ومناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

أوقات ري القمح أيام الأحد والإثنين والثلاثاء

وفيما يخص المواعيد الآمنة لري القمح هذا الأسبوع، أوضح أنّه يمنع الري يوم الأحد في الوجه البحري، ويمكن الري في باقي محافظات الصعيد، أما الإثنين فيمنع الري في كل المناطق عدا محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، أما يوم الثلاثاء فيمنع الري في كل المناطق، ويُتوقع هبات قوية للرياح مع بعض الأمطار في شمال الدلتا.

أوقات ري القمح أيام الأربعاء والخميس والجمعة

وتابع أنّه يمنع الري في الوجه البحري، ويمكن الري في باقي محافظات الصعيد يوم الأربعاء، أما الخميس فيمنع الري في كل المناطق عدا سوهاج وقنا والأقصر وأسوان حيث يمكن الري، أما الجمعة فيمنع الري في كل المناطق عدا الأقصر وأسوان.

وأكد ضرورة أن يكون الري دائما في فترة الصباح مع إضافة 10 إلى 15 كيلوجراما من سلفات البوتاسيوم مع الري، لتسريع عملية ملء الحبوب، وعدم تجاهل الريّة الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد، لأنّها ريّة مهمة للقمح في زيادة صلابة الحبوب وزيادة كتلتها، ما يعني زيادة مجانية في غلة الفدان.