حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيمائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

حيازة كيلو جرام من مخدر الحشيش

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين بمنطقة التبين بالقاهرة قاما بمزاولة نشاطا إجراميا تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الربح.

وخلال التحقيقات، اعتراف المتهمين بحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام بقصد الاتجار، وفرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، ومركبة «توك توك» لسيولة التنقل.

العقوبة القانونية للمتهمين

يقول المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.