حبس سائق بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس سائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبطه بكيلوجرام من الحشيش في إحدى الحملات الأمنية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

ضبط سائق بحوزته مخدرات ببنها

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط سائق له معلومات جنائية، وسبق اتهامه بقضية سرقة لممارسته نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة من الحشيش والهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي، لفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط سائق لممارسته نشاط إجرامي بالاتجار بالمخدرات.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط «ع ز ع»، 31 سنة، سائق، سبق اتهامه بقضية سرقة مقيم دائرة المركز وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعتراف المتهم والعقوبة المتوقعة

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة.

وأوضح المحامي عماد قزامل لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة السجن المشدد لإتهامه بالاتجار في المخدرات والسلاح مع مصادرة المضبوطات وتغلظ العقوبة للإعدام في حالة الظروف المشددة للواقعة.