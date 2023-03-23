أسامة الأزهري: درست سيرة 3000 عالم أزهري يمثلون أعظم صور التأثير المصري

تحدث الدكتور أسامة السيد الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية عن عدد من الرؤساء والزعماء من خريجي الأزهر الشريف وذلك خلال برنامجه الرمضاني «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني عبر فضائية «dmc».

هؤلاء العلماء صورة من أجل وأعظم صور التأثير المصري

وأشار الأزهري إلى أنه قبل 5 سنوات أقام دراسة حول علماء الأزهر الشريف منذ عام 1300 هجرية الموافق 1882 لعام 1439 ميلادية، موضحا أنه درس العلماء خلال 139 عاما، وجمع سير 3000 عالم أزهري في هذه الفترة نصفهم من المصريين والنصف الأخر من غير المصريين ولكنه سيتناول في برنامجه 28 عالما من 28 بلدا.

وأعتبر أن هؤلاء العلماء صورة من أجل وأعظم صور التأثير المصري في وجدان العالم الإسلامي.

وأشار الأزهري إلى أن مصر بلد كبير وعظيم ومؤتمن على الإسلام ومؤتمن على مواريث النبوة ومؤتمن على الدين وعلى روح وعبق الدين وجوهره ونوارنيته ومنظومة أخلاق الشريعة لافتًا أن الأزهر الشريف نجح في التعامل مع طلاب من بيئات مختلفة منهم الذي جاء من أقصى بلاد العالم واجتمعوا وانصهروا جميعًا واستوعب علماء الأزهر هؤلاء الطلاب وصبر على هؤلاء الطلاب.