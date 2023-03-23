«الأزهري» يستعرض أمام الرئيس محتويات مبنى دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مبنى دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل قليل، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

الازهري: الدار به قاعة تسمى «دلائل العظمة»

وأوضح «الأزهري»، خلال استعراضه لمبني دار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، أن قاعة «دلائل العظمة» في المبني بها جواهر من القرآن الكريم، ونقشت بنفس الطريقة على الحجر مع سطح يشرح مضمون الآية وترجمة السطر إلى الإنجليزية.

وأوضح مستشار الرئيس: «وجد بعد التأمل والتدبر 3 مواضع في القرآن الكريم لا رابع لها، وصفها الله بالأمان، منها مصر، مع كثرة ما كتب حول ذكر مصر لكن يظل هذا المعني من المعاني العزيزة، ومسك الختام هو المصحف الشريف العثماني وهو مصحف سيدنا عثمان بن عفان، وبحوث المؤرخين حوله هو إما المصحف الخاص بسيدنا عثمان بن عفان أو أحد المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان بن عفان إلى الأمصار، ووزنه 80 كيلو جرام ويشتمل على 1087 صفحة، وهو مسجل بالخط الكوفي القديم غير منقوط أو مشكل أو مقسم إلى أحزاب وأرباع».