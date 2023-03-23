اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين احتجاجا على قانون التقاعد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الاتحاد العام الفرنسي للشغل أعلن أن 800 ألف متظاهر بالشوارع احتجاجا على قانون التقاعد، وهو رقم غير مسبوق.

كما أوردت القناة بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين.

القانون سيدخل حيز التنفيذ نهاية العام

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن القانون، الذي مررته الحكومة في البرلمان دون تصويت الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام على الرغم من تزايد الغضب في البلاد، حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية».

وعلق فيليبي مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل: «أفضل رد يمكن أن نقدمه للرئيس هو مشاركة الملايين في الإضرابات وخروجهم إلى الشوارع».