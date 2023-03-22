مواطن بريطاني لـ«القاهرة الإخبارية»: لم أعد أتحمل الحياة في لندن.. والأجور لا تناسب متطلباتنا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقرير من الشارع البريطاني عن الأزمة الاقتصادية، إذ لم تعش بريطانيا أزمات متلاحقة في شتى المجالات، مثلما تعيشها هذه الأيام، أولها أزمة سياسية بفعل الانشقاقات داخل حزب المحافظين، أدت إلى أن مبنى 10 داوننج ستريت شغله 3 رؤساء للوزراء خلال عام تقريبا، وهم بوريس جونسون وليستروس وريشي سوناك.

أزمة اقتصادية

وتابع التقرير، أن البلاد تمر اقتصاديا بأزمة خانقة بسبب تكاليف المعيشة التي لا يقوى عليها أكثر البريطانيين، وأصبح شغلهم الشاغل توفير المستلزمات الغذائية الأساسية ودفع فواتير الطاقة، وتأمين إيجارات السكن.

وقال أحد المواطنين البريطانيين لـ«القاهرة الإخبارية»: «أعتقد أن المشكلة تتعلق بالأداء الحكومي الذي يؤثر على حياة كل فرد من أفراد الشعب، الإيجارات ارتفعت للغاية ولم أعد أتحمل الحياة في لندن، والأجور لا تتناسب مع متطلبات الحياة».

تحذير رئيس حزب العمال

في الوقت ذاته، نقلت وسائل الإعلام تحذيرا لرئيس حزب العمال المعارض من أن بريطانيا، في طريقها إلى أن تكون أفقر دولة أوروبيا مثل بولندا والمجر، وقالت إحدى النائبات، إن نحو 4 ملايين طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا.