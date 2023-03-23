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السيسي يهنئ رئيس أذربيجان بحلول شهر رمضان المعظم

كتب:

محمد أبو عمرة
09:00 م | الخميس 23 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيدها على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومؤكداً حرص مصر على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع أذربيجان من أجل مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب الرئيس الآذري عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس، مشيراً إلى تطلع بلاده المتبادل لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، ومتمنياً موفور التقدم والرخاء لمصر حكومةً وشعباً.

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