كل ما تريد معرفته عن مركز مصر الثقافي الإسلامي.. افتتحه السيسي اليوم
كتب:
أحمد أبوضيف
02:44 م | الخميس 23 مارس 2023
الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم مركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وعددا من الوزراء و المسؤولين.
مركز مصر الثقافي الإسلامي
و تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي كالتالي:
- المشروع على مساحة 112 فدانا، منها المسطحات الخضراء 34 فدانا، و يسع 130 ألف مصلي و جراجات تسع 1700 سيارة، ويقع المشروع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة على تبة بارتفاع 23 مترا على محور محمد بن زايد الشمالي.
- يضم المشروع البوابة الجنوبية وممر المراسم.
- كما يضم البوابة الجنوبية على شكل برجين بمسطح 460 متر، وارتقاع 20 مترا ويعلوها قبة بقطر 4.5 متر.
- مبني المراسم يكون بمسطح 2050 مترا ويشمل مكاتب إدارية ومبيت للأفراد وجراج لسيارات الإطفاء والإسعاف وأماكن خاصة للمدافع والخيول.
- مسار المراسم و يكون بعرض 30 مترا وطول 335 متر وبإجمالي مساحة 8280 متر مربع.
- مئذنة المركز بارتفاع 147 مترا من سطح الساحة العلوية.
- تعتبر ثالث أكبر مئذنة على مستوى العالم الإسلامي.
-يشمل الدور الأرضي للمئذنة على غرفة تذاكر ومتجر هدايا ومكتب إداري ودورات مياه.
- يتوسط الدور الأرضي سلم حلزوني ويصل لارتفاع 133 مترا.
- يتوفر 2 مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.
- المسجد
- تبلغ مساحته حوالي 14000 متر مربع.
- المسجد به 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية.
- يسع المسجد 130 ألف مصلي.
- صحن المسجد الرئيسي 12 ألف مصلي.
- الساحة العلوية 55 ألف مصلي.
- المصلي اليومي 2022 مصلي.
- القبة الرئيسية بقطر 34 مترا وبارتفاع 28 مترا.
- المسجد يضم 6 قاعات ملحقة.
- القاعة الغربية، مساحتها 2400 متر مربع و مكونة من طابقين رضي - أول.
- تنقسم القاعة الغربية إلى قاعة رئيسية لكبار الزوار بمساحة حوالي 800 متر.
- توجد غرفة استقبال رئاسية بمساحة 20 مترا.
- ملحق بالقاعة 4 مكاتب إدارية مقسمة على طابقين ومزودة بحمامات خاصة بهم.
- القاعة الشرقية، مساحتها 2650 مترا ومكونة من طابقين أرضي - أول.
- تنقسم القاعة إلى 3 قاعات رئيسية سعات مختلفة «قاعة بسعة 400 فرد - 2 قاعة 200 فرد».
- يتوفر بالقاعة غرف إدارية وخدمية وعدد 3 أوفيس.
جراج متعدد الطوابق
- تقع مساحة على 11 ألف متر مربع و يتكون من 8 طوابق أرضي - 7 أدوار متكررة.
- 1744 مكان لانتظار السيارات منهم 30 سيارة لذوي الهمم.
- متوفر 8 بوابات للدخول و8 للخروج.
المركز الثقافي الغربي
- مساحته 13100 متر مربع على 5 طوابق «أرضي - 4 أدوار متكرر».
- يشمل عناصر خدمة مساحات خضراء وتراسات ومحلات.
- المبني به 4 بوابات تعمل كمدخل رئيسي.
- المركز يحتوي على 46 محلا تجاريا يعتمد تشطيبها على المشتري.
- مركز إعلامي ملحق به 3 مكاتب إدارية.
- المركز الثقافي الشرقي
- مساحته 15500 متر مربع على 5 طوابق «أرضي - 4 أدوار متكرر».
- يشمل عناصر خدمية
- للمبني 4 بوابات
- المبني به 40 محلا تجاريا ويعتمد تشطيبها على المشتري.
- به قاعة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها 650 مترا
- المركز الثقافي الشمالي
- مساحته 14200 متر متر مربع و له 2 بوابة تعمل كمداخل رئيسية ومدخلين فرعيين
- يربط بين الساحة السفلية و العلوية للمسجد و تنقسم إلى 82 محلا تجاريا يعتمد تشطيبها على المشتري.
-- تضم 15 دورة - 18 مصعد - 12 سلالم متحركة.