«يحيى» يرفض الرجوع لعالم الفراعنة خوفا على أسرته في «يحيى وكنوز»

أكد يحيى أن لديه كلمة سر تمكنه من الرجوع لعالم الفراعنة وأن يعيش معهم، ولكنه يخاف من ذلك حيث تشجعه شقيقته كنوز على أن يتجرأ ويرجع لعالم الفراعنة مرة أخرى كما حدث في الجزء الأول من المسلسل.

جاء ذلك في الحلقة الأولى من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز المذاع عبر فضائية «dmc» مدعومًا بترجمة للغة الإشارة.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل يحيى وكنوز

وأشار يحيى إلى أنه يرفض الذهاب لعالم الفراعنة، مؤكدًا أن ذلك ليس خوفًا منه ولكن بسبب الأحداث التي حدثت في الجزء الأول مثل اختطاف شقيقته ووضع جنود الملكة حتشبسوت له في صندوق لتأكله تماسيح النهر، لافتًا إلى أنه كان يرى الخوف في عين والديه وكان يشعر بأنه مقسوم لشخصين أحدهما يرغب في أن يعيش المغامرة والآخر يخاف على والده ووالدته وشقيقته.

وتدخل «عمو حسني» في أحداث الجزء الأول محاولا سرقة كنوز مقبرة توت عنخ آمون لولا تدخله في الوقت المناسب.