تعرف على قنوات عرض مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني في رمضان 2023

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «يحيي وكنوز»، من المقرر أن يذاع الجزء الثاني من العمل في السباق الرمضاني لعام 2023، لذا نستعرض القنوات الناقلة.

مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني يعرض عبر شاشة قنوات dmc وأيضا عبر dmc drama.

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

ويعد مسلسل يحيي وكنوز أول عمل مستوحى من أحداث موكب المومياوات، وحقق الجزء الأول منه نجاح جماهيري كبير للغاية وتفاعل من قبل المتابعين، وخاصة أنه شهد مشاركة عدد كبير من الفنانين.

وشارك في الجزء الأول كل من ياسر جلال وأحمد العوضي وإسعاد يونس وأحمد السقا وأشرف عبد الباقي وسامى مغاوري وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد عدلي وإخراج محمد عيد.

ويشارك في الجزء الثاني من مسلسل «يحيى وكنوز»، عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان عصام السقا، الذي كشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على «فيسبوك».