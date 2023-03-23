«طلعت مصطفى» تروج لمشروعاتها العمرانية في إعلان رمضان للنجم كريم عبدالعزيز

أطلقت مجموعة طلعت مصطفى أحدث حملاتها الإعلانية لمشروعاتها العقارية الرائدة خلال شهر رمضان لعام 2023 ، والتي يقوم فيها النجم كريم عبدالعزيز بدور البطولة للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه الإعلان العام الماضي.

وكان لمشروع مدينتي ومعالمه الرئيسية من خدمات متنوعة النصيب الأكبر بالإعلان، وتبرز الحملة الإعلانية أيضاً أحدث التقنيات بمشروع مدينة "نور" باعتبارها أول مدينة ذكية متكاملة أمام العاصمة الإدارية الجديدة ، كما سلط الإعلان الضوء على تاريخ مجموعة طلعت مصطفي TMG الممتد لأكثر من 50 عاماً ، اعتمدت خلاله المجموعة بشكل أساسي على "العلم" لتنفيذ أكبر المشروعات السكنية المتكاملة في منطقة شرق القاهرة .

وتتطرق الإعلان إلى حجم التخطيط الذي قامت به المجموعة لتنفيذ مشروع مدينتي بتصميمات عصرية روعي في تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها. وأبرز الإعلان الجديد كافة عناصر الاستدامة فى مشروع مدينتى بداية من المساحات الخضراء ومرورا بمخطط مداخل المدينة والشوارع الرئيسية والتفاصيل الصغيرة التي تم مراعاة تنفيذها بإمكانيات فائقة الدقة، وصولًا إلى أنظمة الري الحديثة واستخدام أحدث أساليب الاستفادة من مياه الأمطار، فضلا عن اهتمام كبير من المجموعة لتوفير عنصر الأمان واستخدام أحدث شبكات وكاميرات المراقبة تم ربطها بغرفة تحكم رئيسية لمتابعة كافة التفاصيل داخل المدينة.

وركز الإعلان على حجم الخدمات المتنوعة المتوفرة للسكان دون الحاجة للذهاب لخارج المدينة بداية من الهايبر ماركت والسجل المدني والشهر العقاري ونقطة الشرطة والمطافئ ، بجانب خدمات تجارية وترفيهية وتعليمية وغيرها.

كما تضم المدينة واحدًا من أكبر نوادي الجولف في الشرق الأوسط، بجانب احتواء المدينة على ناد رياضي يضم كافة الألعاب الأولمبية، كما تضم المدينة عددا كبيرا من المدارس إنترناشيونال والناشونال، بجانب وجود أوبن آير مول مدينتي، أكبر مول تجاري بشرق القاهرة يضم كافة المحال التجارية .

كما تطرق الإعلان لأحدث مشروعات للشركة مدينة نور، وهي أول مدينة ذكية صديقة للبيئة تقام على مساحة 5 آلاف فدان بشرق القاهرة. وتعد مدينة نور أحدث المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى على مساحة 5 آلاف فدان، ويتمتع المشروع بمنظومة حياة ذكية سابقة عصرها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتوفر لسكانها الخصوصية، ومجهزة ببنية تحتية تلبي كافة احتياجات المستقبل وتمثل مستوى جديد من السكن العصري متكامل الخدمات، وسط مساحات خضراء شاسعة، وتطبق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة وتوفر أعلى درجات الأمان من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة والإضاءة الذكية وخدمات المنزل الذكي.